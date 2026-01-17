Αθλητικά

Ο CEO της Euroleague για το NBA Europe: Είμαστε εδώ 26 χρόνια, χαρούμενοι που δεσμεύτηκε η Μπαρτσελόνα

“Ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παούλιους Μοτιεγιούνας
Για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ -με τον ερχομό του NBA Europe– μίλησε ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτεγιούνας, ενώ αναφέρθηκε και στη παραμονή της Μπαρτσελόνα στη διοργάνωση.

“Έχουμε ακούσει μόνο το σχέδιο ή τα πυροτεχνήματα για το πόσο καταπληκτικό θα είναι, τι προοπτική έχει. Αλλά το να έχεις μια θεωρία είναι ένα πράγμα – και το να την κάνεις να λειτουργήσει είναι δύο. Είμαστε εδώ 26 χρόνια. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη”, δήλωσε ο Μοτεγιούνας για το NBA Euope, μιλώντας στο “AP”.

Όσο για την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη διοργάνωση: “Είναι κάτι πολύ σημαντικό, φυσικά. Είναι ένα πολύ σημαντικό όνομα και είμαστε χαρούμενοι που δεσμεύτηκαν”.

