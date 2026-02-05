Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε story για τις μετεγγραφές του Παναθηναϊκού: Τι γκίνια είναι αυτή, έχοντας 2/2 υπογραφές

Με ακόμη μία ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις προσπάθειες που έγιναν στον Παναθηναϊκό, για μετεγγραφική ενίσχυση της ομάδας.

Με story που έκανε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίζεται να μιλά στον γάτο του, τον Φρι, αναφέροντας ότι δυο περιπτώσεις παικτών που είχαν υπογράψει στον παναθηναϊκό, δεν ήρθαν τελικά στην ομάδα.

“Ρε Φρι, τι γκίνια είναι αυτή που τρώμε ρε συ. 2/2 υπογραφές τις έχουμε βάλει στον κ@@@ μας” ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ‘πράσινης” ΚΑΕ.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει πετύχει την τρίτη του σερί νίκη στη διοργάνωση.