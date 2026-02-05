Παρτίζαν – Παναθηναϊκός: Στο Βελιγράδι για την 3η σερί νίκη, στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague

Θέλει να “πατήσει” ακόμα πιο σταθερά! Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (21:30, Novasports Prime, Newsit.gr), για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να παραμείνει στο… δρόμο των επιτυχιών και να κυνηγήσει μέχρι τέλους το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, μετράει δυο σερί θετικά αποτελέσματα στη Euroleague με ρεκόρ 16-10 και θέλει να… τριτώσει το καλό, κάνοντας το 2/2 στη “διαβολοβδομάδα” στη σερβική πρωτεύουσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απ’ την άλλη, η Παρτίζαν διανύει απογοητευτική πορεία στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι Σέρβοι προέρχονται από ήττα με σκορ 95-93 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, μέσω της οποίας έπεσαν στο 8-18. Εντός έδρας η ομάδα του Χοάν Πενιαρόγια έχει ρεκόρ 6-6.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Ματίας Λεσόρ και Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Διαθέσιμοι είναι οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις.

Από πλευράς των γηπεδούχων, εκτός βρίσκονται οι Κάρλικ Τζόουνς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Σέικ Μίλτον και Μάριο Νάκιτς, ενώ αμφίβολοι είναι οι Τζαμπάρι Πάρκερ, Μίκα Μούρινεν και Ντουέιν Γουάσινγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tην αναμέτρηση θα διευθύνουν οι οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Μαξί Μπουμπέρ (Γαλλία).

Οι μεταδόσεις της ημέρας

18:00 Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)

21:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια (Novasports 2)

21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (Newsit.gr, Novasports Prime)

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό (Novasports 4)

21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε (Novasports 6)