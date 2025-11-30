Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε το θυμό του κόσμου του Παναθηναϊκού για το ΣΕΦ

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε για μία ακόμη φορά λόγο για άνιση μεταχείριση, μετά την τοποθέτηση νέου συστήματος ψύξης στο ΣΕΦ, εκφράζοντας τον θυμό του κόσμου του Παναθηναϊκού.

Μετά τα stories στο instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε και σε μία κανονική ανάρτηση, για να σημειώσει το θυμό του ίδιο, αλλά και των οπαδών του Παναθηναϊκού, για το κονδύλι που έφερε το νέο σύστημα ψύξης στο ΣΕΦ.

“Η άνιση μεταχείριση εχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά… Ο θυμός μου αλλά και όλου του Παναθηναϊκού κόσμου επίσης”, έγραψε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της “πράσινης” ΚΑΕ.

Δεν έχει αφήσει ασχολίαστο το γεγονός ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.