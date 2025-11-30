Γιαννακόπουλος για το νέο σύστημα ψύξης στο ΣΕΦ: «Άνιση μεταχείριση»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστη την τοποθέτηση του συστήματος ψύξης στο ΣΕΦ.

Με μία ανάρτησή του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση.

Η ανάρτηση το Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Μετά την κατά πολύ μεγάλη διαφορά σε έκταση που δόθηκε ή δίνεται στους δύο συλλόγους.

Άνιση μεταχείριση 1.

Διάβασα για την επένδυση που έκανε το ΣΕΦ 1,2 εκ σε ψύξη (ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ).

Το ΣΕΦ έχει τέτοια άνεση οικονομική ξαφνικά;

Θα θυμίσω ότι επί είκοσι χρόνια ο Παναθηναϊκός ζητούσε μετρητές ρεύματος δικούς του και αυτονόμηση χρεώσεων διότι για να θερμανθεί η κεντρική σάλα μπάσκετ έπρεπε να θερμανθεί και η μεγάλη πισίνα… Ουδέποτε ασχολήθηκε κανείς.

Όταν μας προτάθηκε έπρεπε να το δεχτούμε “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” χωρίς δυνατότητα ελέγχου καν. Εξού και τα αρκετά εκ που πέσαν μόνο για συμμάζεμα. Κανείς δεν έκανε καμία επένδυση πρώτου παραχωρηθεί. Άνιση μεταχείριση 2».

Υπενθυμίζεται ότι το ΣΕΦ απέκτησε νέο υπερσύγχρονο σύστημα ψύξης, ένα έργο που αποτελεί ορόσημο για τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του φαληρικού γηπέδου.