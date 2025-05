Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τη μητέρα και το γιο του στο Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός για το Final Four της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 18:00 τη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει το «παρών».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην «Etihad Arena» αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ του ημιτελικού του Παναθηναϊκού, συνοδευόμενος από τον γιο του, Παύλο και τη μητέρα του, Δέσποινα.

Dimitris Giannakopoulos, the owner of Panathinaikos, is on the court to support his players ahead of the first EuroLeague Final Four semifinal.



