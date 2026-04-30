Ολυμπιακός – Μονακό: Χωρίς Γουόρντ η 12άδα των Πειραιωτών στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (30/4/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τη Μονακό στο ΣΕΦ για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τον Τάισον Γουόρντ να μένει εκτός 12άδας.

Ένας τραυματισμός στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό, δεν επιτρέπει στον Τάισον Γουόρντ να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο δεύτερο ματς με τους Μονεγάσκους. Τη θέση του θα πάρει ο Φρανκ Νιλικίνα, που είχε μείνει εκτός 12άδας στο προηγούμενο παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς