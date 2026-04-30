Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 χρόνια της καριέρας του πέτυχε το 970 γκολ και έφερε την Αλ Νασρ ένα βήμα μακριά από τον τίτλο. Στις δηλώσεις του τόνισε ότι πλησιάζει το τέλος της καριέρας του.

Η Αλ Νασρ με τη νίκη επί της Αλ Αχλί χάρη στο γκολ με κεφαλιά του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Ο Πορτογάλος έφτασε τα 25 γκολ τη φετινή σεζόν και δήλωσε ότι συνεχίζει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο.

«Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει. Ας απολαύσουμε κάθε παιχνίδι. Η καριέρα μου ήταν λαμπρή και θέλω να συνεχιστεί. Συνεχίζω να την απολαμβάνω, συνεχίζω να σκοράρω γκολ», είπε αρχικά ο Πορτογάλος σταρ.

Και πρόσθεσε: «Συνεχίζω να παίζω όχι μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά και για την προηγούμενη και για την επόμενη. Απολαμβάνω κάθε μέρα, κάθε παιχνίδι, χρόνο με το χρόνο, ακόμα και τώρα που πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου. Αυτό είναι γεγονός».