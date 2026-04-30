Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Φενέρμπαχτσε

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε επικοινωνία με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Τούρκος ψηλός αποχώρησε από τον Παναθηναϊκού πριν λίγους μήνες, καθώς μετά την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, δεν βρισκόταν στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν. Στη συνέχεια, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δοκίμασε να επιστρέψει στο NBA, έπαιξε σε λίγα παιχνίδια με τους Γουόριορς και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτός δεν αποκλείεται να είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία ψάχνει για ψηλό στην αγορά. Ο Γιούρτσεβεν έχει όλο το πακέτο, καθώς είναι και Τούρκος και δεν πιάνει θέση ξένου στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρουν μέσα της γειτονικής χώρας η ομάδα της Πόλης έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη φετινή Euroleague, αλλά μπορεί να παίξει κανονικά στα πλέι οφ του τουρκικού πρωταθλήματος.

Δεν αποκλείεται οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών να αφορούν για ενδεχόμενη συνεργασία από την επόμενη σεζόν.