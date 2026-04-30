Ολυμπιακός: Πρόστιμο από τη Euroleague για τα συνθήματα των οπαδών του στο πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το δεύτερο αγώνα με τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague, με το παιχνίδι να είναι sold out στο ΣΕΦ, το οποίο δέχθηκε όμως τιμωρία για το πρώτο ματς και τη συμπεριφορά των οπαδών των Πειραιωτών.

Η Euroleague τιμώρησε με χρηματικό πρόστιμο τον Ολυμπιακό, εξαιτίας κάποιων υβριστικών συνθήματα που ακούστηκαν στην πρώτη αναμέτρηση με τη Μονακό στο ΣΕΦ.

Πιο συγκεκριμένα, τα πειθαρχικά όργανα της λίγκας ενημέρωσαν για τα εξής: “Επιβλήθηκε πρόστιμο 6000 ευρώ στον Ολυμπιακό Πειραιώς για τα προσβλητικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς της ομάδας κατά περίσταση στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball”.