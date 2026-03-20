Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων κατέβηκε στο glass floor στην τέταρτη περίοδο
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγυρίζει στο T- Center/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-74 τον Ερυθρό Αστέρα και ανέβηκε στην 8η θέση της Euroleague με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κατεβαίνει στα court seats στο φινάλε του αγώνα και να πανηγυρίζει με πάθος τα κρίσιμα καλάθια των πρασίνων. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν είχε κάνει αισθητή την παρουσία του καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως στην τελευταία περίοδο κατέβηκε στο glass floor και έζησε με την ψυχή του τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα. 

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων ήταν και στη νίκη επί της Ζαλγκίρις στο γήπεδο και ίσως να κάνει πιο τακτική την παρουσία του, μιας και οι πράσινοι έχουν ανέβει στην 8η θέση και είναι ισόβαθμοι με την 6η Ζαλγκίρις, με τις τελευταίες αγωνιστικές να αναμένονται απολαυστικές.

