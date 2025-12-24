Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε την παρουσία του στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) της Ζαλγκίρις μέσα στο Κάουνας (85-92) και δείχνει να βρίσκει ξανά τα «πατήματά» του στη Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου «τρέχει» σερί τριών νικών στη διοργάνωση, που έχει ανεβάσει το ρεκόρ της στο 12-6, γεγονός που την κρατάει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Στο πρόγραμμα της Euroleague ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο «Telekom Center Athens» (2 Ιανουαρίου 2026, 21:15) για τη 19η αγωνιστική της διοργάνωσης, ένα ματς που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν πρόκειται να το χάσει.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανάρτησής του σε Instagram story, προανήγγειλε την παρουσία στο γήπεδο του «τριφυλλιού» για να παρακολουθήσει το σημαντικό παιχνίδι.