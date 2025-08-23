Ο Δημήτρης Γιαννούλης σκόραρε στην πρεμιέρα της Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η φετινή Bundesliga για την Άουγκσμπουργκ και τον Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς ο διεθνής Έλληνας μπακ – χαφ σκόραρε με ωραίο σουτ το πρώτο φετινό γκολ της γερμανικής ομάδας στο πρωτάθλημα.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έβαλε την Άουγκσμπουργκ σε θέση οδηγού στο παιχνίδι, με τον ποδοσφαιριστή να πανηγυρίζει έξαλα το τέρμα του, με το οποίο έκανε σεφτέ για τη σεζόν 2025/26.

Η Άουγκσμπουργκ έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη 3-0 στην έδρα της Φράιμπουργκ βάζοντας τις βάσεις για ένα σπουδαίο «διπλό». Η εμφάνιση αυτή αποτελεί ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα, αλλά και για τον Γιαννούλη ο οποίος συνεχίζει μετά την πολύ καλή περσινή του σεζόν.

Dimitrios Giannoulis | Freiburg 0-1 Augsburgpic.twitter.com/FqjKl3pHKk — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 23, 2025

Αυτό είναι το δεύτερο γκολ του Γιαννούλη στην Bundesliga, ενώ μετράει και τέσσερις ασίστ.