Ο Δημήτρης Γιαννούλης σκόραρε στην πρεμιέρα της Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga

«Άνοιξε» λογαριασμό ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ
Ο Δημήτρης Γιαννούλης
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η φετινή Bundesliga για την Άουγκσμπουργκ και τον Δημήτρη Γιαννούλη, καθώς ο διεθνής Έλληνας μπακ – χαφ σκόραρε με ωραίο σουτ το πρώτο φετινό γκολ της γερμανικής ομάδας στο πρωτάθλημα.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έβαλε την Άουγκσμπουργκ σε θέση οδηγού στο παιχνίδι, με τον ποδοσφαιριστή να πανηγυρίζει έξαλα το τέρμα του, με το οποίο έκανε σεφτέ για τη σεζόν 2025/26.

Η Άουγκσμπουργκ έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη 3-0 στην έδρα της Φράιμπουργκ βάζοντας τις βάσεις για ένα σπουδαίο «διπλό». Η εμφάνιση αυτή αποτελεί ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα, αλλά και για τον Γιαννούλη ο οποίος συνεχίζει μετά την πολύ καλή περσινή του σεζόν.

Αυτό είναι το δεύτερο γκολ του Γιαννούλη στην Bundesliga, ενώ μετράει και τέσσερις ασίστ.

