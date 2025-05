Ο Δημήτρης Γιαννούλης στα ραντάρ της Μπενφίκα

Την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη εξετάζει η Μπενφίκα.

Ο δημοσιογράφος Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, με ανάρτησή του στο Χ, υποστήριξε ότι η Μπενφίκα παρακολουθεί τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Η πορτογαλική ομάδα έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και μετά τον Βαγγέλη Παυλίδη, θέλει να αποκτήσει και τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν στην Γερμανία με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ.

SL #Benfica are monitoring Dimitrios #Giannoulis!



Several enquiries have already been made.



The 29y/o Greek is a regular starter for FC Augsburg on the left side and is having a strong season.@SkySportDE pic.twitter.com/CgjZvd4bfs