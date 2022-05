Ο Δημήτρης Ιτούδης αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της VTB League για τη σεζόν 2022-22, κατακτώντας το σχετικό βραβείο για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε κερδίσει το βραβείο και το 2015, το 2017 και το 2018, ενώ κανείς άλλος προπονητής δεν έχει πάνω από μία κατάκτηση, με τους Ρίμας Κουρτινάιτις (2014), Βασίλι Καράσεβ (2016), Εμίλ Ραΐκοβιτς (2019) και Τσάβι Πασκουάλ (2021) να είναι οι υπόλοιποι κάτοχοι.

Ο Δημήτρης Ιτούδης είχε πάντως φέτος μία… περίεργη σεζόν, με πολλά προβλήματα τραυματισμών, αλλά και εξωαγωνιστικά, με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να αποβάλλεται από τη Euroleague λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Dimitris Itoudis Coach of the year in VTB League pic.twitter.com/boQy92zRrd