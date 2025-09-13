Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σκόραρε από ασίστ του Κώστα Φορτούνη για την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Κώστας Φορτούνης ήταν πρωταγωνιστές στη νίκη της Αλ Καλίτζ με 3-0 επί της Αλ Φατέχ, έχοντας έναν… ελληνικό συνδυασμό για το δεύτερο γκολ της ομάδας τους.
Στο 64ο λεπτό του αγώνα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Κώστας Φορτούνης “καθάρισαν” το ματς για την Αλ Καλίτζ κόντρα στην Αλ Φατέχ, με τον πρώτο να σκοράρει μετά από ασίστ του πρώτου.
Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού εκτέλεσε άψογα ένα κόρνερ και ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού πήρε τη σκαστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να “σφραγίσει” τη νίκη της ομάδας του.
Κουρμπέλης και Φορτούνης αγωνίζονται στη Σαουδική Αραβία υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη.