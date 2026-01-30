Ο Δημήτρης Σιόβας θα γίνει ξανά δίδυμο με τον Κώστα Μανωλά στον Παναξιακό

Δώδεκα χρόνια μετά την κοινή παρουσία τους στον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Σιόβας και ο Κώστας Μανωλάς θα γίνουν ξανά συμπαίκτες, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Πανναξιακού.

Ο Κώστας Μανωλάς έχει επιστρέψει εδώ και καιρό στην ιδιαίτερη πατρίδα του και αγωνίζεται στο τοπικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Πανναξιακού, ο οποίος προανήγγειλε πλέον και την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα.

Στα 38 του χρόνια, ο άλλοτε διεθνής αμυντικός, με τη μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό, αποφάσισε να γίνει ξανά… δίδυμο με τον Μανωλά, με τον οποίο αγωνίστηκαν για μία 3ετία με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Φοβερή κίνηση από τον Πανναξιακό.