Ο Δημήτρης Σιόβας θα γίνει ξανά δίδυμο με τον Κώστα Μανωλά στον Παναξιακό

Δώδεκα χρόνια μετά την κοινή παρουσία τους στον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Σιόβας και ο Κώστας Μανωλάς θα γίνουν ξανά συμπαίκτες, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Πανναξιακού.

Ο Κώστας Μανωλάς έχει επιστρέψει εδώ και καιρό στην ιδιαίτερη πατρίδα του και αγωνίζεται στο τοπικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Πανναξιακού, ο οποίος προανήγγειλε πλέον και την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα.

Στα 38 του χρόνια, ο άλλοτε διεθνής αμυντικός, με τη μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό, αποφάσισε να γίνει ξανά… δίδυμο με τον Μανωλά, με τον οποίο αγωνίστηκαν για μία 3ετία με τη φανέλα των Πειραιωτών.

 
 
 
 
 
