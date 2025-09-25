Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης βγήκε 4ος στα 50μ. ελεύθερο S8, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης έφθασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει μετάλλιο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης της Σινγκαπούρης, με τον 26χρονο Παραολυμπιονίκη να μένει τελικά 4ος στα 50μ. ελεύθερο S8.

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης σημείωσε τον 4ο καλύτερο χρόνο στον πρωινό προκριματικό με 27.46. Στον απογευματινό τελικό βελτιώθηκε στα 27.24, αλλά δεν ήταν αρκετά για να κατακτήσει το χάλινο μετάλλιο, που πήγε στον Νόα Τζέιφ από τις ΗΠΑ με 27.16.

Πρωταθλητής κόσμου στα 50μ. ελεύθερο S8 αναδείχθηκε ο Ουκρανός, Έντουαρτ Χοροντιάν με 26.18, ενώ ακολούθησε ο Αυστραλός, Κάλουμ Σίμπσον με 26.21.

Θυμίζουμε ότι ο κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη έχει στη συλλογή του οκτώ μετάλλια από τις συμμετοχές του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα από τα οποία τα έξι είναι χρυσά.