Ο Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού στην πέμπτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην Ευρώπη

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τα 12 γκολ που έχει πετύχει στην Super League σε 13 αγώνες με τη φανέλα του Ολυμπιακού βρίσκεται στην πέμπτη θέση των σκόρερ των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Στη 10η θέση είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης με 10 γκολ.

Στην κορυφή της λίστας είναι ο Ουέντα της Φέγενορντ με 18 γκολ σε 15 αγώνες, σε ένα πρωτάθλημα που φημίζεται για τα πολλά του γκολ. Ο Κέιν είναι δεύτερος με 17 τέρματα, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνει ο Εμπαπέ με 16 γκολ σε 15 παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga.

Οι 10 κορυφαίοι σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μέχρι στιγμής