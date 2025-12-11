Ο Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί με το Μαρόκο στο Copa Africa

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί την παρουσία του Ελ Κααμπί, καθώς ο επιθετικός κλήθηκε να αγωνιστεί με το Μαρόκο στο Copa Africa, που είναι και η διοργανώτρια χώρα.

Ο Ελ Κααμπί που είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια θα απουσιάσει από τους «ερυθρόλευκολυς, καθώς θα βρίσκεται με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Copa Africa.

Η FIFA έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου για την αποδέσμευση των παικτών που θα αγωνιστούν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Αυτό σημαίνει ότι ο Μαροκινός μετά το παιχνίδι με τον Άρη για την Super League (14/12/25) θα αποχωρήσει από τους Πειραιώτες.

Η διοργάνωση ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου και ο τελίκος είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 18 Ιανουαρίου.

Στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου είναι και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ.

Τα ματς που θα χάσει δεδομένα ο Ελ Κααμπί

17/12/25 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ολυμπιακός – Ηρακλής

20/1225 Super League, Ολυμπιακός – Κηφισιά

Αν το Μαρόκο παίξει στους 16, ο Ελ Κααμπί θα χάσει το ματς

03/01/26 Betsson Super Cup, Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Αν το Μαρόκο παίξει στα προημιτελικά, ο Ελ Κααμπί θα χάσει το ματς

10/01/26 Super League, Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Αν το Μαρόκο παίξει στον τελικό, ο Ελ Κααμπί θα χάσει το ματς:

17/01/26 Super League, Αστέρας Τρίπολης– Ολυμπιακός

20/01/26 Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν