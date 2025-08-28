Ο Ελ Κααμπί χαρακτήρισε θρυλική την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, με τους Παναγιώτης Ρέτσο, Κωνσταντή Τζολάκη, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Σαντιάγκο Έσε να σχολιάσουν την κλήρωση των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ, έχοντας πολύ δύσκολο έργο στη League Phase του Champions League.

Οι Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντής Τζολάκης, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Σαντιάγκο Έσε σχολίασαν την κλήρωση του Ολυμπιακο, με τον Μαροκινό επιθετικό να τη χαρακτηρίζει θρυλική.

Οι σκέψεις των παικτών μας για την σημερινή κλήρωση του #UCL pic.twitter.com/RJbDObx2lx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 28, 2025

Τα σχόλια των παικτών του Ολυμπιακού

Παναγιώτης Ρέτσος: “Θα έλεγα πρόκληση, γιατί κάθε κλήρωση Champions League απαιτεί ετοιμότητα, ποιότητα και χαρακτήρα”.

Κωνσταντής Τζολάκης: “Νομίζω πως είναι μία σπουδαία πρόκληση αλλά και μία τεράστια ευκαιρία για εμάς. Ανυπομονώ να ζήσουμε μεγάλες στιγμές όλοι μαζί”.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί: “Θα την έλεγα θρυλική”.

Σαντιάγκο Έσε: “Είναι μία δυνατή κλήρωση και είναι ακριβώς αυτά τα παιχνίδια που ονειρευόμαστε να παίζουμε”.