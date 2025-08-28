Αθλητικά

Ο Ελ Κααμπί χαρακτήρισε θρυλική την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League

Πως υποδέχθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού την κλήρωση του Champions League
Ο Ελ Κααμπί
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, με τους Παναγιώτης Ρέτσο, Κωνσταντή Τζολάκη, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Σαντιάγκο Έσε να σχολιάσουν την κλήρωση των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ, έχοντας πολύ δύσκολο έργο στη League Phase του Champions League.

Οι Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντής Τζολάκης, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Σαντιάγκο Έσε σχολίασαν την κλήρωση του Ολυμπιακο, με τον Μαροκινό επιθετικό να τη χαρακτηρίζει θρυλική.

Τα σχόλια των παικτών του Ολυμπιακού

Παναγιώτης Ρέτσος: “Θα έλεγα πρόκληση, γιατί κάθε κλήρωση Champions League απαιτεί ετοιμότητα, ποιότητα και χαρακτήρα”.

Κωνσταντής Τζολάκης: “Νομίζω πως είναι μία σπουδαία πρόκληση αλλά και μία τεράστια ευκαιρία για εμάς. Ανυπομονώ να ζήσουμε μεγάλες στιγμές όλοι μαζί”.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί: “Θα την έλεγα θρυλική”.

Σαντιάγκο Έσε: “Είναι μία δυνατή κλήρωση και είναι ακριβώς αυτά τα παιχνίδια που ονειρευόμαστε να παίζουμε”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo