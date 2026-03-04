Ο elite διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 24η αγωνιστική της Super League.

Πρόκειται για έναν Elite διαιτητή που έρχεται από ένα εκ των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα σφυρίξει αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς ο 42χρονος Ισπανός είχε διευθύνει και το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1 το 2019.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, 4ος ο Βεργέτης και στο VAR οι Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίζ Αρίας.

Στο μεταξύ, το Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός θα διευθύνει ο Τσακαλίδης, το ΑΕΚ-Λάρισα ο Πολυχρόνης και το Άρης – Ατρόμητος ο Παπαπέτρου.

Οι διαιτητές της 24ης αγωνιστικής

Παναιτωλικός-Κηφισιά: Τζήλος (Κλεπετσάνης, Μπαλιάκας, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τσακαλίδης, Σιδηρόπουλος)

Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Κομισοπούλου, 4ος Κατοίκος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)

Βόλος-ΟΦΗ: Γιουματζίδης (Νταβέλας, Δέλλιος, 4ος Ανδριανός, VAR: Φωτιάς, Σιδηρόπουλος)

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος: VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Μιρ, 4ος Βεργέτης, VAR: Βιγανουέβα, Ορτίθ Αρίας)

Άρης-Ατρόμητος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Καραγκιζόπουλος, 4ος: Μέγας: VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς)

ΑΕΚ-Λάρισα: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Ματσούκας, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)