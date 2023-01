Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει βρεθεί στο προσκήνιο μετά το Μουντιάλ 2022, τόσο για τις εμφανίσεις του με την Αργεντινή, όσο και για μία σειρά από περιστατικά στους πανηγυρισμούς.

Τα βρετανικά ΜΜΕ έχουν κάνει έτσι πλήθος ρεπορτάζ για τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, με το τελευταίο να θέλει τον Μαρτίνες να αγοράζει ένα σκύλο έναντι του ποσού των 22.000 ευρώ, για να προστατεύει το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Κατάρ.

Πρόκειται για ένα βελγικό Μαλινουά, μία ράτσα που χρησιμοποιείται και από την αστυνομία και τον στρατό για ειδικές επιχειρήσεις, καθώς τα εν λόγω σκυλιά θεωρούνται πολύ δυνατά.

