Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν πέρασε τα 6 μέτρα και έμεινε χαμηλά στο μίτινγκ της Ουψάλα

Καλύτερο άλμα στα 5,80 μέτρα για τον Καραλή στο Mondo Classic
Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής σε προσπάθεια του στο επί κοντώ (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΕΒΑ / EUROKINISSI)

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις του και στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα, αφού είχε τρεις άκυρες προσπάθειες τα 6 μέτρα και έχασε την ευκαιρία να δώσει μία ακόμη “μάχη” με τον Μόντο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ.

Μέσα στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής ήθελε να βάλει… δύσκολα στον χρυσό Ολυμπιονίκη του Παρισιού και να του σπάσει το “αήττητο” στο άλμα επί κοντώ, αλλά έμεινε στα 5,80 μέτρα.

Ο Ντουπλάντις έφθασε έτσι στη νίκη στον αγώνα της πατρίδας του και μάλιστα με παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά οι δύο κορυφαίοι αθλητές αναμένεται να “παλέψουν” σύντομα με στόχο το μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου που ακολουθεί στο πρόγραμμα του επί κοντώ.

Ο Καραλής είχε κάνει πρόσφατα 6,17 μέτρα, αλλά στην Ουψάλα δεν ήταν η βραδιά του.

