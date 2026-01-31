Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι έτοιμος για ιστορικά ρεκόρ: Τα νέα κοντάρια του Έλληνα πρωταθλητή

Το 2025 ήταν η χρονιά εκτόξευσης του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος θέλει να γράψει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία το 2026.

Μια ντουζίνα νέα κοντάρια περίμεναν τον Εμμανουήλ Καραλή και τους προπονητές του Μαρτσίν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή το πρωί της Παρασκευής (30/1/2026) στο κλειστό προπονητήριο του Ολυμπιακού σταδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Ολυμπιονίκης μας στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Τα κοντάρια ήρθαν από τις ΗΠΑ μέσω Γερμανίας.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ήδη την πρώτη του εμφάνιση για το 2026, στο Λοτζ της Πολωνίας, όπου κέντρισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων (το στάδιο σχεδόν άδειασε όταν ολοκλήρωσε τον αγώνα του) και με 5.93 στρογγυλοκάθισε στο Νο 1 της παγκόσμιας λίστας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μηνύματα που λαμβάνουν από την προπόνησή του οι προπονητές του είναι πολύ αισιόδοξα και ο ίδιος ανυπομονεί να παρουσιάσει και στις επίσημες διοργανώσεις τις τεράστιες δυνατότητές του.

Επόμενος αγώνας για τον δεύτερο στο περασμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα είναι το δικό του μίτινγκ, το Fly Athens Indoor, στις 7 Φεβρουαρίου.