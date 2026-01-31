Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι έτοιμος για ιστορικά ρεκόρ: Τα νέα κοντάρια του Έλληνα πρωταθλητή

Στις 7 Φεβρουαρίου, ο Εμμανουήλ Καραλής θα ψάξει μία μεγάλη επίδοση στη δική του διοργάνωση, το Fly Athens Indoor.
Ο Καραλής
Ο Καραλής σε αγώνα του στο Βόλο (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Το 2025 ήταν η χρονιά εκτόξευσης του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος θέλει να γράψει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία το 2026.

Μια ντουζίνα νέα κοντάρια περίμεναν τον Εμμανουήλ Καραλή και τους προπονητές του Μαρτσίν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή το πρωί της Παρασκευής (30/1/2026) στο κλειστό προπονητήριο του Ολυμπιακού σταδίου.

Πρόκειται για κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Ολυμπιονίκης μας στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Τα κοντάρια ήρθαν από τις ΗΠΑ μέσω Γερμανίας.

karalis

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ήδη την πρώτη του εμφάνιση για το 2026, στο Λοτζ της Πολωνίας, όπου κέντρισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων (το στάδιο σχεδόν άδειασε όταν ολοκλήρωσε τον αγώνα του) και με 5.93 στρογγυλοκάθισε στο Νο 1 της παγκόσμιας λίστας.

kontaria kontaria

Τα μηνύματα που λαμβάνουν από την προπόνησή του οι προπονητές του είναι πολύ αισιόδοξα και ο ίδιος ανυπομονεί να παρουσιάσει και στις επίσημες διοργανώσεις τις τεράστιες δυνατότητές του.

Επόμενος αγώνας για τον δεύτερο στο περασμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα είναι το δικό του μίτινγκ, το Fly Athens Indoor, στις 7 Φεβρουαρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
87
56
52
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo