Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Αθήνα με το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Αθήνα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, με τον Κώστα Κεντέρη να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτεί. Ο Έλληνας επικοντιστής με άλμα στα 6.00 μέτρα κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις, που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε δηλώσεις με την άφιξη του στο αεροδρόμιο δίνοντας υποσχέσεις για ακόμα καλύτερες επιδόσεις την επόμενη χρονιά. Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος, που είδε ξανά όλη του την οικογένεια μετά, από αρκετές ημέρες στο Τόκιο, όπου διεξήχθει του Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Καραλή

«Είμαι πολύ κουρασμένος, καθώς μόλις γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, όμως είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Βρίσκομαι ξανά με τους αγαπημένους μου, ο πατέρας μου είναι εδώ, και σε λίγο θα πάω να δω και τη μητέρα μου και όλη την οικογένειά μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη και απαιτητική σεζόν και τώρα όλοι μας χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, την αξίζουμε. Όλοι οι αθλητές δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό εκεί που ήμασταν. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα – πιο ψηλά, πιο δυνατά. Αυτή η εμπειρία άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα. Μια φλόγα που με γεμίζει ενέργεια και πίστη ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει».

Μαζί με τον Καραλή επέστρεψε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, που δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του επί κοντώ γυναικών.