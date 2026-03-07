Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ρουέν με άλμα στα 6.06μ. – Άγγιξε τα 6.20μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση, όντας ικανός να κοιτάξει πλέον στα μάτια και τον Μόντο Ντουπλάντις.

Λίγο πριν την πρώτη μεγάλη φετινή μάχη με τον Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση, αυτή τη φορά στο Ρουέν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με άνεση τα 6.06.μ. και κατέκτησε την πρώτη θέση, ενώ δοκίμασε τρεις φορές να κάνει ένα νέο τρομερό ρεκόρ, να περάσει δηλαδή τα 6.20μ.

Οι δύο πρώτες προσπάθειες του “Μανόλο” ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικές και από ατυχία δεν έριξε τον πήχη.

Αναμφίβολα, ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε ότι είναι ικανός να κάνει τέτοια άλματα, απειλώντας πλέον τον ανίκητο Ντουπλάντις.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα στο Ρουέν, ο Σόντρε Γκούτορμσεν ξεπέρασε τον εαυτό του δύο φορές, καθώς κατάφερε να πηδήξει αρχικά για πρώτη φορά 6.00μ. και στη συνέχεια κατάφερε να περάσει και τα 6.06μ. με την τρίτη προσπάθεια, κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον Καραλή, ο οποίος δεν είχε κανένα άκυρο άλμα.

Η κατάταξη στο μίτινγκ της Ρουέν

Εμμανουήλ Καραλής – 6.06μ

Σόντρε Γκούτορμσεν – 6.06μ

Κέρτις Μάρσαλ – 5.90μ

Μπαπτίστ Τιερί – 5.90μ

Ετάν Κορμόν – 5.80μ

Τιμπό Κολέ – 5.80μ

Κέι Σι Λάιτφουτ – 5.80μ

Σαμ Κέντρικς – 5.70μ

Ζακάρι Εντιά – 5.70μ

Οι 10 κορυφαίοι όλων των εποχών με τις καλύτερες επιδόσεις τους

Αρμάντ Ντουπλάντις – 6.30μ.

Εμμανουήλ Καραλής – 6.17μ.

Ρενό Λαβιλενί – 6.16μ.

Σεργκέι Μπούμπκα – 6.15μ.

Κέι Σι Λάιτφουτ – 6.07μ.

Στίβεν Χούκερ – 6.06μ.

Σαμ Κέντρικς – 6.06μ.

Μαξίμ Ταράσοβ – 6.05μ.

Ντμίτρι Μαρκόβ – 6.05μ.

Κρίστοφερ Νίλσεν – 6.05μ.