Χαμός στον τελικό Κυπέλλου Κύπρου: Οπαδοί έριξαν μπουκάλια και πυρσούς στον αγωνιστικό χώρο – Ένταση και ανάμεσα στους παίκτες

Το ματς της Πάφου με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο ΓΣΠ είχε μεγάλη ένταση και νικήτρια την Πάφο
Η ένταση στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ, στον τελικό Κυπέλλου Κύπρου
Η Πάφος κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου νικώντας 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού σε έναν τελικό που σημαδεύτηκε από άσχημες εικόνες με τους οπαδούς να πετούν αντικείμενα και φωτοβολίδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στις καθυστερήσεις του ματς, όταν όλα είχαν κριθεί ξεκίνησαν να πέφτουν μπουκάλια από την κερκίδα. Οι οπαδοί συνέχισαν με πυρσούς και άλλα αντικείμενα με τον διαιτητή να διακόπτει για λίγα λεπτά τον τελικό Κυπέλλου Κύπρου.

Στο διάστημα της διακοπής υπήρξε και συμπλοκή ανάμεσα στους παίκτες, ενώ και ο προπονητής της Πάφου,Ρικάρντο Σα Πίντο είχε μία στιγμή έντασης με τον Γκάρι Ροντρίγκες, που αγωνίζεται στον Απόλλωνα Λεμεσού. Και οι δύο έχουν περάσει και από τα μέρη μας.

 

 

Μετά από λίγα λεπτά οι τόνοι έπεσαν και ο τελικός ολοκληρώθηκε με την Πάφο να κατακτά του Κύπελλο για 2η φορά στην ιστορία της.

