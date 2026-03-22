Ο Εμμανουήλ Καραλής θα πάρει το μετάλλιό του και μετά θα στηρίξει τον Μίλτο Τεντόγλου, στον τελικό του μήκους

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε τον μεγάλο του στόχο, ανέβηκε στο βάθρο των νικητών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν, πιέζοντας αρκετά τον νικητή – για τέταρτη φορά – στη διοργάνωση, Μόντο Ντουπλάντις, και είναι έτοιμος να κάτσει στην εξέδρα για να απολαύσει τις προσπάθειες του φίλου του, Μίλτου Τεντόγλου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, κάτοχος των οχτώ μεταλλίων σε μεγάλες διοργανώσεις, θα παραλάβει στις 18:04 (ώρα Ελλάδας) το ασημένιο μετάλλιο στην τελετή απονομής που θα γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και λίγο αργότερα θα πάρει θέση στις εξέδρες του σταδίου για να παρακολουθήσει τον τελικό του μήκους και το πένταθλο γυναικών, όπου μετέχει η Αναστασία Ντραγκομίροβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τώρα είμαστε στο πλευρό του Μίλτου και της Αναστασίας. Ο Μίλτος Είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να λέω πράγματα. Τον βλέπω ήρεμο και με αυτοπεποίθηση, το μάτι του είναι επικίνδυνο και ελπίζω αύριο να κάνει αυτό που έχει βάλει στο μυαλό του. Εγώ θα είμαι εκεί για να τον στηρίξω, όπως κάνω πάντα, και βέβαια και την Αναστασία που μετέχει στο πένταθλο”, είπε ο Καραλής.

Τεντόγλου και Καραλής είναι μαζί στις εθνικές ομάδες από το μακρινό πλέον 2015 και τα τελευταία χρόνια κάνουν πολλές κοινές προπονήσεις, αλλά και προετοιμασίες.

Ο τελικός του μήκους ξεκινάει στις 20:12 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.