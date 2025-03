Ο Ενές Καντέρ πήρε θέση υπέρ του φυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου και τα έβαλε ξανά με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται πλέον στη φυλακή, την ώρα που χιλιάδες διαδηλωτές στην Τουρκία ζητούν να αφεθεί ελεύθερος. Μεταξύ των υποστηρικτών του και ο πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ενές Καντέρ.

Ο Ενές Καντέρ έχει επικηρυχθεί από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και δεν μπορεί να επιστρέψει στη χώρα του, λόγω των τοποθετήσεων που έχει κάνει και των δράσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρώην NBAer φιλοξενήθηκε στο CNN για να μιλήσει σχετικά με τη φυλάκιση του πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Ενές Καντέρ δεν “μάσησε” τα λόγια του! Ξεκίνησε τη συνέντευξή του αναφέροντας ότι “κανένας δικτάτορας δεν μπορεί να ανεχθεί οποιαδήποτε απειλή για την εξουσία του”.

Ο 32χρονος Καντέρ τόνισε ότι χιλιάδες άνθρωποι στην Τουρκία αγωνίζονται εναντίον αυτής της ανομίας και είπε ότι ο συλληφθείς Εκρέμ Ιμάμογλου είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον Ερντογάν και ότι μπορεί να τον νικήσει ακόμη και σε άδικες εκλογές.

Ο Καντέρ επεσήμανε ότι υπάρχουν χιλιάδες άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι στα κρατητήρια της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Επίσης, τόνισε δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ερντογάν φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους, αναφέροντας ότι ο Κούρδος ηγέτης Σελαχατίν Ντεμιρτάς εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα, 8 χρόνια μετά τη σύλληψή του, επειδή αποτελεί άλλη μια μεγάλη πολιτική απειλή για τον Ερντογάν.

