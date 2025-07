Ο Εντού Γκασπάρ στη Νότιγχαμ Φόρεστ – Νέος παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Είναι πλέον επίσημο. H Nότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Εντού Γκάσπαρ, με τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου της ομάδας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αγγλικά Μέσα, ο Εντού Γκασπάρ θα έχει λόγο και στις υπόλοιπες ομάδες ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη,

Μεταξύ των καθηκόντων του Βραζιλιάνου, ο οποίος διακρίθηκε με τη δουλειά ως αθλητικός διευθυντής στην Άρσεναλ, θα είναι η επίβλεψη όλων των ποδοσφαιρικών λειτουργιών, της στελέχωσης, της απόδοσης, της στρατηγικής της ομάδας και της εξέλιξης των ποδοσφαιριστών.

“Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Έντου στην ποδοσφαιρική μας οικογένεια. Η παγκόσμια εμπειρία του, οι αξίες του και η νοοτροπία του νικητή συνάδουν απόλυτα με τον στόχο μας να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε τη διεθνή ποδοσφαιρική μας πλατφόρμα” ανέφερε για τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Nottingham Forest is proud to announce the appointment of Edu Gaspar as Global Head of Football, a newly established leadership role overseeing football operations.