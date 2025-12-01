Αθλητικά

Ο Ερασιτέχνης Άρης κατάφερε να ρυθμίσει τα χρέη του

Οριστική ρύθμιση χρεών ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος του Α.Σ. Άρης
Η σημαία του Άρη
Η σημαία του Άρη / EUROKINISSI

Ο Α.Σ. Άρης εξασφάλισε οριστικά τη ρύθμιση των χρεών του, με τον αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη, Κυριάκο Χαμουζά, να ανακοινώνει το γεγονός, κάνοντας λόγο για μία “νέα εποχή” στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μετά από προσπάθειες ετών, ο Ερασιτέχνης Άρης κατάφερε να ρυθμίσει τα χρέη του και να βάλει ξανά τα τμήματα της ομάδας σε έναν πιο “καθαρό” δρόμο για τα επόμενα χρόνια.

Ο Κυριάκος Χαμούζας έγραψε έτσι στο Facebook τα εξής: “Οριστική υπαγωγή στον Εξωδικαστικό και άμεση ρύθμιση χρεών . Ξημερώνει μια νέα εποχή στον Α.Σ. ΑΡΗΣ”.

Νέα… σελίδα για τον Α.Σ. Άρης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo