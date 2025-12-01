Ο Α.Σ. Άρης εξασφάλισε οριστικά τη ρύθμιση των χρεών του, με τον αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη, Κυριάκο Χαμουζά, να ανακοινώνει το γεγονός, κάνοντας λόγο για μία “νέα εποχή” στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μετά από προσπάθειες ετών, ο Ερασιτέχνης Άρης κατάφερε να ρυθμίσει τα χρέη του και να βάλει ξανά τα τμήματα της ομάδας σε έναν πιο “καθαρό” δρόμο για τα επόμενα χρόνια.

Ο Κυριάκος Χαμούζας έγραψε έτσι στο Facebook τα εξής: “Οριστική υπαγωγή στον Εξωδικαστικό και άμεση ρύθμιση χρεών . Ξημερώνει μια νέα εποχή στον Α.Σ. ΑΡΗΣ”.

Νέα… σελίδα για τον Α.Σ. Άρης.