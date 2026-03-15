Ο Ερασιτέχνης Άρης κατήγγειλε εισβολή ατόμων με κράνη σε αγώνα Παίδων

Ένα νέο οπαδικό επεισόδιο κατήγγειλαν οι άνθρωποι του Α.Σ. Άρης, το οποίο και φαίνεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πόλο κάτω των 14 ετών, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Α.Σ. Άρης, οπαδοί εισέβαλλαν φορώντας κράνη στο κολυμβητήριο και ζήτησαν από το προπονητικό τιμ των “κιτρίνων” να αφαιρέσουν τα παιδιά της ομάδας τα διακριτικά τους. Χρειάστηκε έτσι η αστυνομία για να λήξει το οπαδικό επεισόδιο, χωρίς άλλα… παρατράγουδα.

Η ανακοίνωση του Α.Σ. Άρης

«Σήμερα, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης όπου διεξάγεται η Β΄ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στη διάρκεια του αγώνα Άρης– ΟΦΘ, εισέβαλαν άτομα με κράνη και απαίτησαν από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη, ενώ ο αλυτάρχης του αγώνα ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, πράγματα που φυσικά δεν δέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη και δεν έγιναν. Το συμβάν έληξε με παρέμβαση της Αστυνομίας με τους κρανοφόρους να αποχωρούν όταν αντιλήφθηκαν την έλευση των αστυνομικών».