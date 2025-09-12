Ο Εργκίν Αταμάν αποθεώθηκε από τη FIBA, μετά την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε την πρόκριση κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας με 94-68 και προκρίθηκε στον τελικό του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/09/25, 21:00, Newsit.gr). Η FIBA αποθέωσε τον Τούρκο τεχνικό στα social media.

Η FIBA χαρακτήρισε ιδιοφυΐα τον Εργκίν Αταμάν, μετά την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket κόντρα στην Ελλάδα. Ο τρόπος που βρήκε ο Τούρκος τεχνικός να αντιμετωπίσει την Εθνική μπάσκετ, ανάγκασε τη FIBA να τον αποθεώσει με αυτόν τον τρόπο.

Η Τουρκία θα προσπαθήσει κόντρα στη Γερμανία να κατακτήσει για πρώτη φορα το τρόπαιο στην ιστορία της.