Ο Εργκίν Αταμάν αποθεώθηκε από τη FIBA, μετά την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025

Η FIBA αποθέωσε τον Τούρκο τεχνικό
Ο Αταμάν χαρούμενος μετά την πρόκριση
Ο Αταμάν χαρούμενος μετά την πρόκριση/ REUTERS/Ints Kalnins

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε την πρόκριση κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας με 94-68 και προκρίθηκε στον τελικό του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/09/25, 21:00, Newsit.gr). Η FIBA αποθέωσε τον Τούρκο τεχνικό στα social media.

Η FIBA χαρακτήρισε ιδιοφυΐα τον Εργκίν Αταμάν, μετά την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket κόντρα στην Ελλάδα. Ο τρόπος που βρήκε ο Τούρκος τεχνικός να αντιμετωπίσει την Εθνική μπάσκετ, ανάγκασε τη FIBA να τον αποθεώσει με αυτόν τον τρόπο.

 

Η Τουρκία θα προσπαθήσει κόντρα στη Γερμανία να κατακτήσει για πρώτη φορα το τρόπαιο στην ιστορία της. 

Αθλητικά
