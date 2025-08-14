Ο Έρικ Λαμέλα υπέγραψε το «διαζύγιό» του με την ΑΕΚ

Έπεσαν οι… τίτλοι τέλους μεταξύ της ΑΕΚ και του Έρικ Λαμέλα. Όπως έγινε γνωστό, ο Αργεντινός βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14.08.2025) στα γραφεία της ομάδας και υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του με τους “κιτρινόμαυρους”.

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Έρικ Λαμέλα με την ΑΕΚ είχε ακόμα διάρκεια, για δυο χρόνια. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και ήταν… θεατής στην προετοιμασία της ομάδας, καθώς λόγω και κάποιων τραυματισμών δεν ήταν σε θέση να προπονείται καθημερινά.

Στον έναν χρόνο που έμεινε στην ΑΕΚ, ο Έρικ Λαμέλα είχε 31 συμμετοχές, “μετρώντας” 6 γκολ και 3 ασίστ.