Ο Ερκγίν Αταμάν έδωσε ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Ο καιρός θα είναι υπέροχος και εγώ θα είμαι στην παραλία»

Ο Παναθηναϊκός σάρωσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague και ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αλλά ο Εργκίν Αταμάν δεν χάλασε το χατήρι στους παίκτες του και τους προσέφερε ένα ρεπό πριν την επιστροφή στις προπονήσεις.

Μετά το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε πρώτα το σύνθημα για διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια και στη συνέχεια ανακοίνωσε το ρεπό, με φοβερή ατάκα και… ραντεβού στην παραλία.

«Συγχαρητήρια. Κάνατε πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Τώρα πρέπει αν σκεφτούμε για την επόμενη βδομάδα. Έχουμε το ντέρμπι στην Euroleague. Θα πάμε να κερδίσουμε εκεί.

Πέρσι δεν κερδίσαμε εκεί στην Euroleague. Θα πάμε τώρα στον Πειραιά για να κερδίσουμε. Μια στιγμή… Αύριο (σ.σ. σήμερα) ο καιρός θα είναι υπέροχος. Θα είμαι στην παραλία. Έχετε ρεπό».

