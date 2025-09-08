Ο Έρλινγκ Χάαλαντ τραυματίστηκε από πόρτα του πούλμαν της Νορβηγίας και έκανε ράμματα

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκε με χιούμορ ένα ατύχημα που του συνέβη το τελευταίο 24ωρο, κατά την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δημοσίευσε φωτογραφίες του, με πρησμένο χείλος και μια ουλή, εξηγώντας ότι “χτύπησε την πόρτα του πούλμαν με το κεφάλι του και με αποτέλεσμα τρία ράμματα”.

Το σπάνιο περιστατικό συνέβη τη στιγμή οι οι Νορβηγοί διεθνείς επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους μετά την προπόνηση στο Ullevaal Stadion, ενόψει του εντός έδρας αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 εναντίον της Μολδαβίας. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χτύπησε το στόμα του σε πόρτα του πούλμαν της ομάδας που μετέφερε την αποστολή στο Όσλο, ενόψει του αυριανού (09.09.2025) ματς.

Ο Χάαλαντ βρισκόταν δίπλα στην πόρτα των αποσκευών και -σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά- όταν αυτή άνοιξε τον βρήκε με πολύ δύναμη στο συγκεκριμένο σημείο και του προκάλεσε μεγάλη αιμορραγία.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας και το ιατρικό τιμ διαβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται θέμα απουσίας από την αναμέτρηση. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Τύπου της εθνικής ομάδας.

Πάντως, ο 25χρονος επιθετικός έκανε… πλάκα μέσω Snapchat, υποστηρίζοντας -προφανώς αστειευόμενος- ότι ο Μάρτιν Έντεγκααρντ ήταν υπεύθυνος για τον τραυματισμό, πριν απαντήσει σε έναν οπαδό που ρώτησε για την πόρτα.