Ο Ερνέστο Βαλβέρδε απάντησε στο δήμαρχο της Οουρένσε: «Γ@μ@μ@ν@@ πολιτικοί»

Η αντίδραση του προπονητή της Αθλέτικ Μπιλμπάο στις κατηγορίες για ξενοφοβία
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε σε αγώνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε σε αγώνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο / REUTERS/Pankra Nieto

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Οουρένσε σε αγώνα για το Κύπελλο Ισπανίας και μία δήλωση από την πλευρά της αντιπάλου των Βάσκων, έφερε την έντονη αντίδραση του προπονητή τους, Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο δήμαρχος της Οουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, κατηγόρησε για ξενοφοβία την Αθλέτικ Μπιλμπάο, επειδή συνεχίζει να μη χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές που δεν έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στην ευρύτερη περιοχή και ο Ερνέστο Βαλβέρδε του απάντησε χαρακτηριστικά.

«Τι μου λέτε τώρα; Το είπε σοβαρά; Γ@μ@μ@ν@@ πολιτικοί! Αυτό τα λέει όλα», ανέφερε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Οουρένσε.

Έχασε την ψυχραιμία του μέχρι και ο πάντα ήρεμος Βαλβέρδε.

