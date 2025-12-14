Ο Ερνέστο Βαλβέρδε απάντησε στο δήμαρχο της Οουρένσε: «Γ@μ@μ@ν@@ πολιτικοί»

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Οουρένσε σε αγώνα για το Κύπελλο Ισπανίας και μία δήλωση από την πλευρά της αντιπάλου των Βάσκων, έφερε την έντονη αντίδραση του προπονητή τους, Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο δήμαρχος της Οουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, κατηγόρησε για ξενοφοβία την Αθλέτικ Μπιλμπάο, επειδή συνεχίζει να μη χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές που δεν έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στην ευρύτερη περιοχή και ο Ερνέστο Βαλβέρδε του απάντησε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι μου λέτε τώρα; Το είπε σοβαρά; Γ@μ@μ@ν@@ πολιτικοί! Αυτό τα λέει όλα», ανέφερε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Οουρένσε.

Ernesto Valverde, sobre las declaraciones del alcalde de Ourense acusando al Athletic de xenofobia:



“¿Qué me dices?”



“¿Sí? Joe… los políticos.”



“No tengo nada que decir; ya está todo dicho.” pic.twitter.com/iywiThnUyg — Diego Cobo (@DiiegoCobo) December 13, 2025

Έχασε την ψυχραιμία του μέχρι και ο πάντα ήρεμος Βαλβέρδε.