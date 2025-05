Ο Εβάν Φουρνιέ ξέσπασε σε κλάματα – Η αγκαλιά παρηγοριάς του Βασίλη Σπανούλη

Η Μονακό κέρδισε τον Ολυμπιακό με 68-78 στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, με τους Γάλλους να προκρίνονται στον τελικό της διοργάνωσης, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Εβάν Φουρνιέ να λυγίσει, με τον Βασίλη Σπανούλη να τον παρηγορεί.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν με διαφορά ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στον αγώνα απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, με τον Γάλλο να τελειώνει την αναμέτρηση με 31 πόντους, οι οποίοι ωστόσο δεν έφτασαν στους Πειραιώτες. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πήρε τη πρόκριση για τον τελικό της Euroleague, με τον παίκτη των Πειραιωτών να ξεσπά σε κλάματα.

Βλέποντας τον ο Βασίλης Σπανούλης σε μια ανθρώπινη στιγμή θέλησε να αγκαλιάσει τον Φουρνιέ, σε μια εικόνα που ράγισε καρδιές και έδειξε το μεγαλείο του αθλητισμού!

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat



He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU