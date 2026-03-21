Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει για καπέλα σε Αθήνα και Πειραιά: «Ρε μπαγάσηδες»

Αυτή τη φορά δεν ζήτησε γαστρονομικές προτάσεις
Ο Φουρνιέ στο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε τη γνώμη των ακολούθων του στα social media για μαγαζιά με καπέλα σε Αθήνα και Πειραιά.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού συνηθίζει να συμβουλεύεται τους διαδικτυακούς φίλους του. Αυτή τη φορά, πάντως, ο Εβάν Φουρνιέ δεν ρώτησε για φαγητά, αλλά για καπέλα.

Με ανάρτησή του στο X, ρώτησε πού μπορεί να βρει streetwear καπέλα, με έμφαση σε brands όπως τα “New Era”.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού σχολίασε, μάλιστα, στο ίδιο του το ποστ με χιούμορ: “Γιατί παίρνω περισσότερες προτάσεις όταν έχει να κάνει με το φαγητό; ρε μπαγάσηδες”.

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, βοηθώντας τα μέγιστα τους Πειραιώτες στο ελληνικό πρωτάθλημα και την Euroleague.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
97
78
70
70
