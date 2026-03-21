Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει για καπέλα σε Αθήνα και Πειραιά: «Ρε μπαγάσηδες»

Ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε τη γνώμη των ακολούθων του στα social media για μαγαζιά με καπέλα σε Αθήνα και Πειραιά.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού συνηθίζει να συμβουλεύεται τους διαδικτυακούς φίλους του. Αυτή τη φορά, πάντως, ο Εβάν Φουρνιέ δεν ρώτησε για φαγητά, αλλά για καπέλα.

Με ανάρτησή του στο X, ρώτησε πού μπορεί να βρει streetwear καπέλα, με έμφαση σε brands όπως τα “New Era”.

Recommendations on where I can buy some streetwear/new era hats ? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 21, 2026

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού σχολίασε, μάλιστα, στο ίδιο του το ποστ με χιούμορ: “Γιατί παίρνω περισσότερες προτάσεις όταν έχει να κάνει με το φαγητό; ρε μπαγάσηδες”.

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, βοηθώντας τα μέγιστα τους Πειραιώτες στο ελληνικό πρωτάθλημα και την Euroleague.