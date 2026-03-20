Αθλητικά

Ο Εβάν Φουρνιέ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και θα χάσει το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε και τον Γιώργο Μπαρτζώκα με πρόστιμο
Ο Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ μετά το επεισόδιο στη Γλυφάδα

Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την GBL, αφού ο Γάλλος γκαρντ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική εκτός, για το επεισόδιο που είχε με οπαδούς του Πανιωνίου, στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε μία αντιαθλητική αντίδραση κατά τη διάρκεια του Πανιώνιος – Ολυμπιακός και έτσι θα χάσει το επόμενο ματς της ομάδας του, το οποίο και είναι ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον στην GBL.

Από εκεί και πέρα, με πρόστιμο τιμωρήθηκε και ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος και θα κληθεί και καταβάλλει το ποσό των 5.000 ευρώ, για τη δική του ένταση με τον κόσμο στο γήπεδο της Γλυφάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo