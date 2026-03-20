Ο Εβάν Φουρνιέ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και θα χάσει το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την GBL, αφού ο Γάλλος γκαρντ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική εκτός, για το επεισόδιο που είχε με οπαδούς του Πανιωνίου, στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε μία αντιαθλητική αντίδραση κατά τη διάρκεια του Πανιώνιος – Ολυμπιακός και έτσι θα χάσει το επόμενο ματς της ομάδας του, το οποίο και είναι ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον στην GBL.

Από εκεί και πέρα, με πρόστιμο τιμωρήθηκε και ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος και θα κληθεί και καταβάλλει το ποσό των 5.000 ευρώ, για τη δική του ένταση με τον κόσμο στο γήπεδο της Γλυφάδας.