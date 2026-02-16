Συμβαίνει τώρα:
Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της 19ης αγωνιστικής στην GBL

Ξεχώρισε για την εμφάνισή του στο παιχνίδι με τον Ηρακλή
Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” τον Ηρακλή με 95-70 σε εκτός έδρας αγώνα για τη 19η αγωνιστική της GBL, με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του στη σεζόν.

Ο Εβάν Φουρνιέ τελείωσε το ματς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, έχοντας 32 πόντους (9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη, στα σχεδόν 32 λεπτά που παρέμεινε στο παρκέ για τον αγώνα της GBL.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Πειραιωτών αναδείχθηκε έτσι και MVP της 19ης αγωνιστικής στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η διοργανώτρια αρχή.

 
 
 
 
 
Ο Φουρνιέ έκανε δε και προσωπικό ρεκόρ πόντων με τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια της GBL.

