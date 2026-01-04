Αθλητικά

Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού ψάχνει τρίγωνα Πανοράματος στην Αθήνα

Ο Γάλλος πιθανότατα δοκίμασε τρίγωνα μετά το παιχνίδι με τον Άρη Betsson στη Θεσσαλονίκη
Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Αλεξάνδρειο επικρατώντας με 95-84 του Άρη Betsson και ο Εβάν Φουρνιέ που πέτυχε 14 πόντους φαίνεται πως δοκίμασε τρίγωνα Πανοράματος μετά τον αγώνα.

Ο Φουρνιέ έκανε ανάρτηση στο X για να ρωτήσει τους θαυμαστές του μία διεύθυνση για καλά τρίγωνα Πανοράματος, όπως στη Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλος είναι λάτρης των ελληνικών εδεσμάτων, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν και όπως φαίνεται τα τρίγωνα είναι ακόμα ένα γλυκό που μπήκε στη λίστα με τα αγαπημένα του.

 

Στα σχόλια ο Γάλλος δέχτηκε πολλές προτάσεις από καταστήματα στην Αθήνα με καλά τρίγωνα Πανοράματος και μένει να φανεί αν θα ενημερώσει τους ακολούθους του, αν δοκίμασε κάποιο από τα μαγαζιά που του προτάθηκαν. 

