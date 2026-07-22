Ρέτσος: Πρωταρχικός στόχος το εισιτήριο του Champions League

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία ενόψει της νέας σεζόν, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να θέτει τους στόχους της ομάδας.

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι πρώτος στόχος της ομάδας είναι η παρουσία στη League Phase του Champions League.

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Παράλληλα, ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι οι Κάρμο και Φορτούνης γνωρίζουν την ομάδα.

Oι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου

Για την κλήρωση με την Ναϊμέχεν: “Η Ναϊμέχεν έκανε μία πολύ καλή χρονιά πέρυσι, βγήκε τρίτη και είναι σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όταν έχουμε αγωνιστεί κόντρα σε ομάδες από την Ολλανδία έχουμε δυσκολευτεί, γιατί παίζουν δικό τους στιλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος και χωρίς πίεση, προφανώς επιθετικό ποδόσφαιρο.

Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Όταν έχει να κάνει με πρόκριση στο Champions League, θεωρούμε πως και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε θα πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από τώρα και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά. Πιστεύω εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά”.

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Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κάνει προετοιμασία στην Ολλανδία και αν βοηθάει: “Σίγουρα βοηθάει αν και τις τελευταίες μέρες δεν είχε τον καιρό που περιμέναμε για προετοιμασία, είχε λίγο παραπάνω ζέστη. Βέβαια σε οποιαδήποτε χώρα και να παίζαμε θεωρώ πως έχουμε δείξει ότι και με κρύο και με ζέστη μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Οπότε απλώς αναμένουμε και προετοιμαζόμαστε”.

Για τα νέα πρόσωπα και αν αισθάνεται ότι έχει γίνει ένα βήμα παραπάνω: “Ξέρουμε ότι οι νέες προσθήκες θα χρειαστούν χρόνο να προσαρμοστούν. Βέβαια ο Κάρμο ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται. Αλλά σίγουρα θα μας βοηθήσουν η έλευση του Κώστα και του Νταβίντ που ξέρουν το πλάνο και των άλλων παιδιών. Βλέπω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προσαρμόζονται και νιώθουν χαρούμενοι, που είναι πολύ σημαντικό σε μία ομάδα”.

Για το κίνητρο που αυξάνεται για το πρωτάθλημα: “Στόχος είναι πρώτα να προκριθούμε και να πάρουμε το εισιτήριο για το Champions League. Θεωρώ ότι είναι η ανώτατη διοργάνωση, οπότε αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος μας. Από εκεί και πέρα, όπως είχα είπα και πέρυσι, νούμερο ένα στόχος της ομάδας στη χρονιά είναι κατ’ εμέ να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί δυστυχώς πέρυσι δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας και φέτος το έχουμε από την αρχή στόχο και θεωρώ θα το καταφέρουμε”.

Για το τι στοιχεία πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός: “Θεωρώ, να μπούμε όπως μπαίνουμε σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με αυτή τη δυναμική, με αυτή τη συγκέντρωση, να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, γιατί ξέρουμε ότι θα έχει καλούς παίκτες και προφανώς με τη δουλειά τους κατάφερε να είναι εκεί που είναι. Σίγουρα, να δείξουμε τον εαυτό μας όπως σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι”.

Για την φωτογραφία του από εννέα ετών: “Δεν τη θυμάμαι. Σίγουρα είναι η πρώτη φωτογραφία που μου έρχεται στο μυαλό μόλις ακούω τη λέξη ‘Ολυμπιακός’. Διότι έχει παίξει και παντού. Αυτή η φωτογραφία είναι η πρώτη μου, είναι όλες οι αναμνήσεις, είναι όλες οι χαρούμενες στιγμές που έχω περάσει εδώ και μου θυμίζει από που ξεκίνησα”.