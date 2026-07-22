Ο ΠΑΟΚ «πέταξε» για Πολωνία: Έτοιμος για τη μάχη με την Ντιναμό Κιέβου

Η ώρα για τον πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ πλησιάζει. Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία την Πέμπτη (23/7/2026) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

H αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για το Λούμπλιν της Πολωνίας με πτήση τσάρτερ, όπου θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου (24/7 20:00 ώρα Ελλάδος).

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Όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, στις 19:15 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι, ενώ στις 20:00 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση της ομάδας στην Arena Lublin.