Ντε Φράι και Καλάμπρια οι νέοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού

Μία μέρα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους αρχηγούς του για τη νέα χρονιά.

Πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού θα είναι ο Στέφαν Ντε Φράι. Ο Ολλανδός αμυντικός πήρε κατευθείαν ηγετικό ρόλο στην ομάδα, δείχνοντας διάθεση να βγει μπροστά και να βοηθήσει το σύνολο του Νίστρουπ με την εμπειρία και την ποιότητά του.

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Δεύτερος αρχηγός θα είναι ο πολύπειρος Ιταλός, Ντάβιντε Καλάμπρια.

Η εξάδα των αρχηγών κλείνει με τους Άνταμ Τσέριν, Γιώργο Κάτρη, Ίνγκι Ίνγκασον και Πέδρο Τσιριβέγια.