Αθλητικά

Ντε Φράι και Καλάμπρια οι νέοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός παίρνει με το "καλημέρα" ηγετικό ρόλο στο τριφύλλι
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Μία μέρα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τους αρχηγούς του για τη νέα χρονιά.

Πρώτος αρχηγός του Παναθηναϊκού θα είναι ο Στέφαν Ντε Φράι. Ο Ολλανδός αμυντικός πήρε κατευθείαν ηγετικό ρόλο στην ομάδα, δείχνοντας διάθεση να βγει μπροστά και να βοηθήσει το σύνολο του Νίστρουπ με την εμπειρία και την ποιότητά του.

Δεύτερος αρχηγός θα είναι ο πολύπειρος Ιταλός, Ντάβιντε Καλάμπρια.

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Η εξάδα των αρχηγών κλείνει με τους Άνταμ Τσέριν, Γιώργο Κάτρη, Ίνγκι Ίνγκασον και Πέδρο Τσιριβέγια. 

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