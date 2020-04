Την άποψη ότι το ανδρικό και το γυναικείο τένις θα έπρεπε να ενωθούν, σε διοικητικό επίπεδο, εξέφρασε ο σπουδαίος Ρότζερ Φέντερερ.

Γιατί οι δύο ομοσπονδίες τένις (ATP και WTP) ανδρών και γυναικών να μη συγχωνευτούν απόρησε “δυνατά” ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός τενίστας προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter όπου έγραψε χαρακτηριστικά:

“Αναρωτιέμαι… είμαι ο μόνος που σκέφτεται πως ήρθε η ώρα για το ανδρικό και το γυναικείο τένις να ενωθούν και να προχωρήσουν μαζί;”

Για να προσθέσει πάνω σε αυτό “Οραματίζομαι συγχώνευση της ATP με την WTA. Δεν μιλάω για αγωνιστική συγχώνευση, αλλά τη συγχώνευση δύο διοικήσεων (ATP και WTA) που επιβλέπουν το ανδρικό και γυναικείο επαγγελματικό tour”.

Η “ώρα είναι κατάλληλη” όπως έγραψε ο Φέντερερ, πιθανώς και λόγο των οικονομικών συνεπειών που έχει επιφέρει ο κορονοϊός, καθώς σε απάντησή του λίγο μετά σε κάποιος σχόλιο έγραψε:

“Θα έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά ίσως τώρα είναι πραγματικά η στιγμή. Είναι δύσκολες στιγμές για κάθε άθλημα και μπορούμε να βγούμε από όλο αυτό με 2 αδύναμα σώματα ή 1 πιο δυνατό”.

Πάντως την άποψή του φαίνεται πως συμμερίζονται και άλλοι κορυφαίοι τενίστες, αφού από την πρώτη στιγμή η απάντηση του Νικ Κύργιου ήταν “ναι”, ενώ η Σιμόνα Χάλεπ έγραψε “δεν είσαι ο μόνος που σκέφτεται κάτι τέτοιο”.

