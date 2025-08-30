Αθλητικά

Ο Έλληνας επιθετικός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ο Φώτης Ιωαννίδης έφτασε στη Λισαβόνα: «Μίλησα με τον Βαγιαννίδη, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στην πορτογαλική πρωτεύουσα από το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8/2025), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ.

Ο 25χρονος επιθετικός ήταν ευδιάθετος και στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ».

Σε ερώτηση για το αν συμβουλεύτηκε τον Γιώργο Βαγιαννίδη πριν δεχτεί την πρόταση, απάντησε: «Φυσικά του μίλησα».

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Πορτογάλους μέχρι το 2030.

