Ο Φώτης Ιωαννίδης έφτασε στη Λισαβόνα: «Μίλησα με τον Βαγιαννίδη, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στην πορτογαλική πρωτεύουσα από το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8/2025), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ.
Ο 25χρονος επιθετικός ήταν ευδιάθετος και στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ».
Σε ερώτηση για το αν συμβουλεύτηκε τον Γιώργο Βαγιαννίδη πριν δεχτεί την πρόταση, απάντησε: «Φυσικά του μίλησα».
FOTIS IOANNIDIS CHEGOU A LISBOA.— Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) August 30, 2025
“Estou muito feliz por estar aqui. Claro que falei com o Vagiannidis.” pic.twitter.com/h546Se9jwK
Ο Φώτης Ιωαννίδης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Πορτογάλους μέχρι το 2030.