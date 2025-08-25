Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθαν σε συμφωνία αναφέρουν οι Πορτογάλοι

Όλο και πιο κοντά παρουσιάζεται ο Φώτης Ιωαννίδης στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής Maisfutebol, οι δύο πλευρές έχουν ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά την πώληση του Βίκτορ Γκιόκερες στην Άρσεναλ και την επικείμενη αποχώρηση του Κόνραντ Χάρντερ, στρέφονται με αποφασιστικότητα στον Φώτη Ιωαννίδη, στο πρόσωπο του οποίοι οι «αετοί» βλέπουν τον εκλεκτό για την θέση του σέντερ φορ.

Η Σπόρτινγκ φέρεται να είναι διατεθειμένη να πληρώσει 18 με 20 εκατομμύρια στους «πράσινους» των οποίων οι απαιτήσεις φτάνουν τα 22 εκατομμύρια για να τον δώσουν.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της maisfutebol για τον Φώτη Ιωαννίδη:

«Ενώ περίμενε την απόφαση του Κόνραντ Χάρντερ σχετικά με τις προσφορές από τη Ρεν και τη Μίλαν, η Σπόρτινγκ άρχισε να εργάζεται σκληρότερα πάνω στην υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με το Maisfutebol.

Αυτή τη στιγμή, τα λιοντάρια είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεταξύ 18 και 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό, έχοντας ξεκινήσει τις συζητήσεις στα περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ελληνικός σύλλογος αρχικά στόχευε σε πώληση για περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, αλλά συνειδητοποίησε, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, ότι ο σκόρερ είχε χάσει μερίδιο αγοράς λόγω της κακής του απόδοσης την περασμένη σεζόν.

Οι δύο σύλλογοι συζητούν επίσης ένα μεταβλητό μπόνους για τους στόχους και το ποσοστό των μελλοντικών πωλήσεων που θα παραμείνει στην ελληνική πλευρά. Ο παίκτης, με τη σειρά του, έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο.

Ο Ιωαννίδης, πρέπει να σημειωθεί, ήταν μακροχρόνιος στόχος της Σπόρτινγκ, ακόμη και πριν από την άφιξη του Κόνραντ Χάρντερ. Αναφέρθηκε από τον Ρούμπεν Αμορίμ και τον Ούγκο Βιάνα και, τώρα, έχει την υποστήριξη των Ρούι Μπόρχες και Μπερνάρντο Παλμέιρο.

Στα 25 του χρόνια, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τον Λεβαδειακό και εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020. Πλέον έχει περάσει πέντε ολόκληρες σεζόν με την ομάδα της Αθήνας».