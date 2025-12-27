Ο Φώτης Ιωαννίδης υποσχέθηκε ότι θα σκοράρει πολλά γκολ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε άπταιστα πορτογαλικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραχώρησε συνέντευξη στο πορτογαλικό CNN και αφού ανέφερε ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι εφικτό να κατακτήσει το πρωτάθλημα, μίλησε στα πορτογαλικά για να υποσχεθεί πολλά γκολ.

«Θα σκοράρω πολλά γκολ» είπε ο Φώτης Ιωαννίδης με τη βοήθεια της δημοσιογράφου θέλοντας να υποσχεθεί στους φίλους της Σπόρτινγκ ακόμα καλύτερες εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας.

Fotis Ioannidis já fala um pouco português pic.twitter.com/uzKhhT4Ndw — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) December 26, 2025

Για την κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού πρωταθλήματος από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό και μας το μεταφέρουν».

Για την ομάδα του και την κατάσταση στο πρωτάθλημα, πρόσθεσε: «Υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες, αλλά πιστεύω ότι είμαστε η πιο ολοκληρωμένη και παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο».

Αναφερόμενος στον προπονητή του Ρούι Μπόρζες, τόνισε: «Δεν γνώρισα προσωπικά τον Ρούμπεν Αμόριμ, έναν εξαιρετικό προπονητή. Αλλά ο δικός μας είναι επίσης φανταστικός, καλός άνθρωπος, ταπεινός, επικοινωνεί καλά μαζί μας και για όλα αυτά είναι καλός προπονητής».