Ο Φώτης Ιωαννίδης υποσχέθηκε ότι θα σκοράρει πολλά γκολ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε άπταιστα πορτογαλικά

Ο Έλληνας επιθετικός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος
Ο Φώτης Ιωαννίδης παραχώρησε συνέντευξη στο πορτογαλικό CNN και αφού ανέφερε ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι εφικτό να κατακτήσει το πρωτάθλημα, μίλησε στα πορτογαλικά για να υποσχεθεί πολλά γκολ.

«Θα σκοράρω πολλά γκολ» είπε ο Φώτης Ιωαννίδης με τη βοήθεια της δημοσιογράφου θέλοντας να υποσχεθεί στους φίλους της Σπόρτινγκ ακόμα καλύτερες εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας.

 

Για την κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού πρωταθλήματος από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό και μας το μεταφέρουν».

Για την ομάδα του και την κατάσταση στο πρωτάθλημα, πρόσθεσε: «Υπάρχουν τρεις μεγάλες ομάδες, αλλά πιστεύω ότι είμαστε η πιο ολοκληρωμένη και παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο».

Αναφερόμενος στον προπονητή του Ρούι Μπόρζες, τόνισε: «Δεν γνώρισα προσωπικά τον Ρούμπεν Αμόριμ, έναν εξαιρετικό προπονητή. Αλλά ο δικός μας είναι επίσης φανταστικός, καλός άνθρωπος, ταπεινός, επικοινωνεί καλά μαζί μας και για όλα αυτά είναι καλός προπονητής».

